Redmi K40 Pro to smartfon, który ma premierę w lutym. Wiemy, że ma to być najtańszy na rynku model z układem Snapdragon 888. Cena ma startować od 2999 juanów. Będzie więc o tysiąc juanów niższa od Xiaomi Mi 11. Tymczasem submarka szykuje jeszcze jeden model. Być może będzie to Redmi K40 Ultra.

Tak, Xiaomi pod swoją submarką planuje wprowadzić na rynek dwa smartfony, które otrzymają układ SoC Snapdragon 888. Informacja nie jest plotką. Pochodzi ze wpisu jednego z przedstawicieli firmy. To Wang Teng Thomas, który ujawnił szczegół na łamach społecznościówki Weibo.

Redmi K40 Pro pewny, a drugi to może być Ultra lub Zoom Edition

Na razie nie wiemy, na co dokładnie zdecydowała się firma. W zeszłym roku też pojawiły się dwa flagowce ze Snapdragonem 865. Pierwszym był K30 Pro, a drugim wariant Zoom Edition. Kto wie, a może w tym roku będzie podobnie? O tym przekonamy się z czasem.

źródło