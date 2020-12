Mi 11 doczekał się premiery. Cena nie jest najniższa. Jest też specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania smartfon Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera w Chinach. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co nowy model ma do zaoferowania. W przyszłym kwartale zapewne kupimy Xiaomi Mi 11 już w Polsce.

Cena Xiaomi Mi 11 jednak nie wyższa od poprzednika

Xiaomi Mi 11 według plotek miał być droższy od poprzednika, ale tak się nie stało. Cena podstawowej konfiguracji telefonu (8 GB RAM + 128 GB miejsca) wynosi 3999 juanów (ok. 2250 złotych). Model z 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane kosztuje 300 juanów więcej. Jest też wariant mający 12 GB RAM za 4699 juanów (ok. 2640 zł). Przedsprzedaż rusza dziś. W Państwie Środka realizacja zamówień rozpocznie się 1 stycznia.

Pierwszy ze Snapdragonem 888

Xiaomi Mi 11 jest pierwszym smartfonem, który otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 888. To potężny SoC wykonany w 5-nm litografii o dużej mocy. Jeden z rdzeni Kryo (ten najwydajniejszy) bazuje na Cortex-X1 i pracuje z zegarem 2,84 GHz. SoC jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.

Ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

Xiaomi Mi 11 otrzymał konkretny ekran AMOLED o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości QHD+. Wyświetlacz zapewnia wsparcie dla HDR10+ i jest w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Maksymalna jasność wynosi tu 1500 nitów. Jest też wsparcie dla 10-bitowych kolorów.

Aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

Xiaomi Mi 11 ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP typu 1/1.33″. Światło przysłony to f/1.85. Jest też wsparcie dla OIS. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (123°) z matrycą 13 MP i światłem f/2.4. Całość uzupełnia czujnik 5 MP do zdjęć makro. Przednia kamerka ma światło przysłony f/2.4 i pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli.

Bateria z ładowaniem o mocy 55 W

Ponadto Xiaomi Mi 11 ma baterię o pojemności 4600 mAh. Ładowanie odbywa się tu maksymalnie z mocą na poziomie 55 W i takiej ładowarki nie ma w pudełku, ale można ją uzyskać. Jest też wsparcie dla bezprzewodowego ładowania o mocy aż 50 W. Nie brakuje także zwrotnego ładowania 10 W. Smartfon ma także USB C, NFC, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nową nakładką MIUI 12.5. Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11 widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12.5

