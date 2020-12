OnePlus 9 5G to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Wiemy, że premiera planowana jest dopiero na marzec. Tymczasem prototyp tego telefonu został przez kogoś wystawiony na sprzedaż w serwisie eBay. Osoba to pochodzi z Północnej Karoliny. Jednak cena urządzenia z pewnością nie jest niska.

Zdjęcia dołączone do aukcji z serwisu eBay widzicie poniżej. Wyglądają znajomo? Z pewnością, bo to prototyp OnePlus 9 5G, który już widzieliśmy. Jest to więc może dokładnie ten sam egzemplarz… lub ktoś próbuje oszustwa, co też trzeba mieć na uwadze.

Cena prototypu OnePlus 9 5G nie jest niska

Spodziewamy się, że normalna cena modelu OnePlus 9 5G wyniesie dajmy na to około 700 euro. Tymczasem za prototyp wystawiony na eBayu ktoś żąda sobie aż 3 tysiące dolarów. Niemało, ale trzeba mieć na uwadze, że jest to urządzenie wyjątkowe, którego nie da się na razie kupić innymi kanałami sprzedaży. To zmieni się dopiero po oficjalnej premierze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Facebooka

źródło