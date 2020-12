Mi 11 będzie kolejnym smartfonem bez ładowarki w pudełku. Potwierdził to CEO Xiaomi. To oznacza, że ładowarka dla Xiaomi Mi 11 będzie musiała być dokupiona.

Xiaomi Mi 11 jest już blisko. Premiera odbędzie się 28 grudnia. Obecnie smartfony są w ogniu przecieków. W sieci pojawiło się zdjęcie pudełka porównane do opakowania z iPhone’a 12. Oba są niewielkie i wiemy, że Apple pozbyło się z zestawu ładowarki. Niestety, tak samo będzie w przypadku nowych modeli Chińczyków, co potwierdził CEO firmy, Lei Jun.

Lei Jun opublikował na swoim profilu w społecznościówce zdjęcie, które widzicie u samej góry. Tak, to pudełko dla Xiaomi Mi 11, które rzeczywiście jest niewysokie. Przy okazji CEO potwierdził, że ładowarka rzeczywiście nie znajdzie się w opakowaniu z telefonami. Trzeba się z tym pogodzić. Szef firmy postanowił to też wyjaśnić.

Brak ładowarki w pudełku Xiaomi Mi 11 ze względów środowiskowych

Lei Jun wyjaśnia na Weibo, że ładowarka nie trafi do pudełek z Xiaomi Mi 11 z powodów zadbania o środowisko. W ten sam sposób zresztą tłumaczyło się w październiku Apple. Co więc znajdziemy w opakowaniu poza samym telefonem? Tylko przewód do ładowania z USB C.

