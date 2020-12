Mi 11 Pro Plus to topowy flagowiec Xiaomi. Nowe plotki mówią o kamerce pod ekranem. Zobaczmy, czego jeszcze spodziewamy się w Xiaomi Mi 11 Pro Plus.

Xiaomi Mi 11 Pro Plus ma być najbogatszą edycją flagowców, które zobaczymy za kilka dni. Lei Jun przekazał ostatnio, że nowe smartfony zapoczątkują kolejny rozdział dla marki. Teraz pojawiły się nowe plotki obejmujące ten konkretny model telefonu. Ma pojawić się kamerka schowana pod ekranem.

Chińczycy planują umieścić to rozwiązanie tylko w najdroższym Xiaomi Mi 11 Pro Plus. Dwa tańsze smartfony takiej funkcji nie otrzymają, co warto mieć na uwadze. Będzie to trzecia generacja tej technologii, którą producent chwalił się jesienią tego roku. Poniżej możecie zobaczyć animację z demo tej kamery.

Xiaomi Mi 11 Pro Plus nadal okryty tajemnicą

Na razie nie wiemy, jak dokładnie ma wyglądać Xiaomi Mi 11 Pro Plus. Producent trzyma tego smartfona w tajemnicy i nie dopuszcza do przecieków w postaci renderów. Do tej pory widzieliśmy tylko najtańszy model i ten ma aparat z trzema obiektywami. W topowej konfiguracji kamera zapewne dostanie cztery lub może nawet pięć sensorów. To jednak wyjaśni się z czasem. Premiera już 28 grudnia.

źródło