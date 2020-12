Mi 11 Pro to flagowiec Xiaomi, który dostanie ekran AMOLED. Będzie to panel z dziurką w narożniku. Potwierdza to ochraniacz ekranu dla Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro jest już blisko i obecnie flagowiec jest w ogniu przecieków. Wszak premiera odbędzie się za nieco ponad tydzień. W sieci pojawił się ochraniacz na wyświetlacz. Potwierdza nam, jaki ekran otrzyma smartfon. Tutaj obyło się bez zaskoczenia, choć wczesne plotki wskazywały na inne rozwiązanie dla Xiaomi Mi 11 Pro.

Ekran w Xiaomi Mi 11 Pro nie otrzyma okrągłego wcięcia dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Będzie to panel z otworem w lewym górnym narożniku, co widać na poniższych zdjęciach ochraniacza. Na takie rozwiązanie zdecydował się producent. Ponadto widać zakrzywienie na krawędziach. Wiemy, że to panel AMOLED o przekątnej 6,77 cala.

Xiaomi Mi 11 Pro ma premierę 29 grudnia, choć producent jeszcze tego terminu nie potwierdził. Pewnie nastąpi to już na dniach. Kompletna specyfikacja techniczna również jeszcze nie przeciekła do sieci. Jednak o tym telefonie wiemy całkiem sporo. Znane dane techniczne modelu znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,77-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej ram

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500-5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MUI 12

