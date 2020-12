iPhone’y mające fabryczny jailbreak są już wysyłane do pierwszych specjalistów w ramach inicjatywy Apple Security Research Device Program. Została ona zapoczątkowana już w sierpniu 2019 roku, kiedy to ją zapowiedziano. Potem zaczęło zbierać pierwsze zgłoszenia. Nastąpiło to w lipcu 2020 roku.

Teraz rozpoczęła się wysyłka tych iPhone’ów do specjalistów, których zgłoszenia zostały pozytywnie zakwalifikowane. Apple stawiło tu różne wymagania. Fabryczny jailbreak pozwala tutaj na dostęp do funkcji, które normalnie są zablokowane. Po to, aby szukacze dziur mogli je łatwiej znaleźć i następnie przesłać stosowne informacje do producenta.

Fabryczny jailbreak w iPhone’ach tylko dla wybrańców

Pamiętajmy, że iPhone’y mające taki fabryczny jailbreak nie są dostępne dla zwykłych klientów. Tutaj polityka producenta w tej kwestii jest jasna. Odblokowywanie telefonów nie jest dozwolone. Co jakiś czas pojawiają się nowe eksploity, ale gigant z Cupertino luki te sukcesywnie łata. Wraz z inicjatywą Apple Security Research Device Program pewnie będzie to następować jeszcze szybciej.

