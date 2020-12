iPhone i inne sprzęty Apple sprawiają problemy z aktywacją i konfiguracją

iPhone’y, HomePod i inne sprzęty Apple sprawiają problemy. Błąd pojawia się, gdy odbywa się aktywacja i konfiguracja. Dotyczy to logowania iCloud.

Dziś w nocy pojawiły się problemy z urządzeniami Apple, co gigant z Cupertino już potwierdził. Obejmują one takie procesy, jak aktywacja czy wstępna konfiguracja sprzętów. Dotyczy to iPhone’ów, głośników HomePod czy tabletów iPad. Błąd występuje, gdy użytkownik przeprowadza logowanie iCloud.

W momencie publikacji tego wpisu problemy cały czas istniały. Potwierdza to oficjalna strona producenta Stan systemu. Tam widać, że występują błędy obejmujące konta iCloud i logowanie. Co więc można zrobić w zaistniałej sytuacji? Wygląda na to, że po prostu poczekać na rozwiązanie.

Aktywacja czy konfiguracja iPhone’ów możliwa, ale Apple musi rozwiązać problemy

Apple wyjaśnia, że zaistniałe problemy spowodowane są zbyt dużym przeciążeniem systemów. Co pewnie wynika z faktu, że wiele osób dostało na święta iPhone’y i inne urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Aktywacja i wstępna konfiguracja sprzętów ma być jak najbardziej możliwa. Firma dodaje, aby spróbować przeprowadzić te czynności ponownie za jakiś czas (na przykład kilka godzin), gdy systemy zostaną odetkane.

