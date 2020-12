Redmi K40 Pro ma być najtańszym z SoC Snapdragon 888

Redmi K40 Pro to kolejny flagowiec z SoC Snapdragon 888. Ma być najtańszym telefonem z tym układem. Zobaczmy, kiedy odbędzie się premiera Redmi K40 Pro.

Redmi K40 Pro to nadchodzący flagowiec z układem Snapdragon 888, który trafił do Mi 11. W sieci pojawiły się nowe plotki o tym smartfonie. Jego cena ma być najniższa względem wszystkich modeli z tym procesorem Qualcomma. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się kwoty poniżej 4 tysięcy juanów.

Redmi K40 Pro jest już w przygotowaniu. Xiaomi rozwija ten model pod nazwą kodową Haydn. Inny kryptonim to K11, choć takiej nazwy na opakowaniach raczej się nie spodziewajmy. Sprzęt zapowiada się ciekawie. Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie, które widzicie poniżej. Prezentuje ono aparat telefonu.

Redmi K40 Pro z SoC Snapdragon 888, ale specyfikacja nieznana

O Redmi K40 Pro wiemy jeszcze bardzo niewiele. Specyfikacja techniczna tego smartfona nie jest jeszcze znana. Dysponujemy tylko szczątkowymi informacjami w tym zakresie, jak choćby szczegółem o wspomnianym układzie Snapdragon 888. Premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale. Możliwe, że dopiero w okolicy marca 2021 roku.

źródło