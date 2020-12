Mi 11 Pro to flagowiec Xiaomi będący w drodze. Plotki mówią, że dostanie ekran, który jest w tańszym modelu. Zobaczmy, co zmieni się w Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro nie zadebiutował w grudniu. Kilka dni temu pokazano tylko tańszy model. Wiemy jednak, że premiera tego droższego smartfona cały czas jest planowana. Czego można się w nim spodziewać? Plotki mówią o tym, że na pewno nie pojawi się lepszy ekran.

Xiaomi Mi 11 Pro ma dostać dokładnie ten sam ekran, który ma tańszy model. To 6,81-calowy panel AMOLED o rozdzielczości QHD+ będący w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. Te parametry się nie zmienią. Plotki mówią też o identycznej kamerce do selfie. Czym więc zaskoczy nas droższy telefon? Z pewnością aparatem fotograficznym.

Xiaomi Mi 11 Pro dostanie ten sam ekran, ale lepszy aparat

Wiemy, że najważniejszą zmianą w Xiaomi Mi 11 Pro ma być tylny aparat fotograficzny. Ma on dostać dodatkowy obiektyw peryskopowy. Powinno to zapewnić duże możliwości kamery z zakresu zoomu. Pewne przecieki mówią też o szybszym ładowaniu baterii. W tańszym modelu obsługiwane są ładowarki o mocy do 55 W. Premiery spodziewamy się w lutym po Chińskim Nowym Roku.

