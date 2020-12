AirPods Pro 2 generacji to słuchawki bezprzewodowe, które Apple ma wprowadzić do oferty w przyszłym roku. W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące to urządzenie. Tym razem są to zdjęcia przedstawiające wnętrze gadżetu. Co bardzo ciekawe, widzimy także dwa różne rozmiary. Czyżby więc takie plany miał producent?

AirPods Pro 2, a dokładniej elementy ich wyposażenia, widzimy na pierwszym zdjęciu po lewej stronie. Jak nietrudno dostrzec, przewody rzeczywiście mają różną długość. Właśnie to pozwala nam sugerować, że pojawią się dwa różne rozmiary nowych słuchawek bezprzewodowych. Źródło wspomina także o obecności autorskiego chipa W2.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 Apple ma wprowadzić w 2021 roku

Na razie nie wiadomo, kiedy w ofercie Apple pojawią się AirPods Pro 2. generacji. Plotki mówią tylko o debiucie w 2021 roku. Prawdopodobnie będzie to druga połowa przyszłego roku, ale to też nie jest jasne. Firma ma je rzekomo przeprojektować względem modelu z 2019 roku. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

