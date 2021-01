Surface Laptop 4 to komputer marki Microsoft, który jest w drodze. Wiemy, kiedy ma odbyć się premiera. Zobaczmy, co zaoferuje Microsoft Surface Laptop 4.

Surface Laptop 4 to komputer, który Microsoft wkrótce wprowadzi do oferty. Kiedy to nastąpi? Plotki mówią o tym, że premiera planowana jest na kwiecień. Urządzenie było już obiektem wielu przecieków i na jego temat wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy więc, czego spodziewać się wraz z modelami Microsoft Surface Laptop 4.

Komputer nie ma się zmienić wizualnie względem 3. generacji sprzętu. Tak więc ponownie spodziewajmy się ekranów o proporcjach 3:2 i przekątnych 13,5 oraz 15 cali. Nowością w Surface Laptop 4 będą odświeżone procesory. Będą to układy Intel Core 11. generacji Tiger Lake oraz AMD Ryzen, prawdopodobnie już serii 5000.

Ponadto Microsoft Surface Laptop 4 powinien dostać szybsze dyski SSD. Kto wie, a może będzie tak, jak w modelu Pro 7 Plus, gdzie można je wymienić. O tym jednak przekonamy się z czasem. Ceny w Polsce powinny zaczynać się od około 4,5 tys. złotych. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Microsoft Surface Laptop 4 – specyfikacja techniczna

ekrany o przekątnych 13,5″ lub 15″ i rozdzielczości 2256 x 1504 lub 2496 x 1664 pikseli

procesory Intel Core 11. generacji lub AMD Ryzen 5000

8 lub 16 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności od 128 do 1024 GB

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

USB C i USB A

waga około 1,3-1,5 kg

Windows 10

