Mi Air Charge to nowa ładowarka Xiaomi. Technologia pozwala na bezprzewodowe ładowanie urządzeń w pokoju. Zobaczmy, co oferuje rozwiązanie Mi Air Charge.

Mi Air Charge to nowa ładowarka Xiaomi, którą pochwalił się chiński gigant. Tym razem jest to technologia dosyć przełomowa. Wynika to z faktu, że urządzenie jest w stanie oferować ładowanie bezprzewodowe na odległość. Nad podobnym rozwiązaniem od kilku lat pracowało też Apple. Gigant z Cupertino został jednak ubiegnięty przez konkurencję.

Mi Air Charge jest w stanie ładować bezprzewodowo inne urządzenia z odległości nawet kilku metrów. Zapewni więc zasięg w typowym pokoju. Jest to możliwe poprzez układ kontroli fazy składający się ze 144 anten. Odpowiada on za przesyłanie fal o szerokości milimetrowej bezpośrednio do smartfona poprzez formowanie wiązki. Ładowarka Xiaomi korzysta z rozwiązań opisanych w 17 patentach.

Cena ładowarki Xiaomi Mi Air Charge na razie tajemnicą

Nowa ładowarka Xiaomi na razie nie ma ceny. Nie wiadomo też, kiedy Mi Air Charge ma trafić na rynek. Rozwiązanie planuje wykorzystać Motorola. Pewnie sprzęt początkowo nie będzie tani. Pamiętajmy jednak, że tego typu nowinki technologiczne zawsze początkowo są drogie.

