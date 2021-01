Xiaomi Mi 11 Pro to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się nowe informacje i te ujawnia nakładka MIUI 12.5 zaprezentowana kilka tygodni temu. Wiemy, że nowy flagowiec ma zaoferować szybkie ładowanie bezprzewodowe. W kodzie oprogramowania doszukano się konkretnej informacji o tej nowości.

MIUI 12.5 ujawnia, że Xiaomi Mi 11 Pro zaoferuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 67 W. Pojawia się tam animacja, którą widać poniżej. Co ciekawe, w drodze jest jeszcze inne urządzenie, które ma wspierać taką funkcję. Na razie znamy ich dwa kryptonimy.

MIUI 12.5 ujawnia, że Xiaomi Mi 11 Pro to mars lub star

Xiaomi Mi 11 Pro to smartfon, który powstaje pod kryptonimem mars lub star. Właśnie takie nazwy kodowe dla modeli zgodnych z szybkim ładowaniem bezprzewodowym o mocy 67 W skrywa kod nakładki MIUI 12.5. Na razie jednak nie wiadomo, który to z tych dwóch. Poza tym nie wiadomo nic o drugim telefonie. Może to być model Mix 4, ale to nic pewnego.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło