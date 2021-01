Zaszczepieni to aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Pozwala skanować kod QR potwierdzający szczepienie na COVID-19. Zobaczmy, co oferuje aplikacja Zaszczepieni.

Zaszczepieni to nowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia, którą można już pobierać na smartfony. Program został stworzony dla tych obywateli, którzy są już po drugiej dawce szczepionki na COVID-19. Software pozwala zeskanować unikalny kod QR, który jest nadawany po otrzymaniu tej dawki. W ten sposób potwierdzą, że zostali już zaszczepieni. Poniżej opis aplikacji ze Sklepu Play.

Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą otrzymać potwierdzenie zaszczepienia w postaci kodu QR, m.in. na swoje Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mObywatel czy jako wydruk u lekarza POZ. Zaszczepieni – to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia umożliwiająca zweryfikowanie, czy kod QR przedstawiany przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 jest poprawny i ważny. Aplikacja prezentuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin w celu umożliwienia identyfikacji, czy należy on do jego właściciela. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie.

Aplikacja Zaszczepieni na Androida oraz iOS

Aplikacja Zaszczepieni jest już dostępna na najpopularniejsze platformy mobilne. Mogą ją pobierać zarówno użytkownicy telefonów z systemem Android, jak i iPhone’ów z iOS. W przypadku pierwszego OS-u wymagana jest wersja 6.0 Marshmallow lub nowsza. Wariant z App Store potrzebuje iOS 12 lub nowszego.

