Mi Mix 4 i Mi 20 Pro to dwa flagowce Xiaomi, których spodziewamy się za jakiś czas. Jeden z nich ma otrzymać kamerę schowaną pod ekranem. Firma już przekazała, że wdroży takie rozwiązanie w 2021 roku. Nie wiadomo tylko, w którym modelu. To jednak Mi Mix 4 i Xiaomi Mi 20 Pro wydają się tu być najlepszymi kandydatami.

Xiaomi Mi Mix 4 i Xiaomi Mi 20 Pro to flagowce chińskiej marki, których nie zobaczymy na dniach. Ich premiera powinna odbyć za jakiś czas. Jak dobrze wiemy, producent pochwalił się niedawno rozwiązaniem, którym jest kamera schowana pod ekranem. Firma twierdzi, że jest już gotowa, aby wprowadzić takie rozwiązania na rynek i nastąpi to w przyszłym roku.

Na razie nie ujawniono, który ze smartfonów będzie pierwszym z taką technologią. Jednak to właśnie Xiaomi Mi Mix 4 lub Mi 20 Pro wydają się tu być najlepszymi kandydatami. Zwłaszcza ten pierwszy, bo ta seria pokazywała podejście firmy do redukowania ramek i tworzenia wyświetlaczy bez żadnych wcięć. Na który z tych modeli zdecydują się Chińczycy? To na razie nie jest jeszcze jasne.

Xiaomi Mi 20 Pro i Mi Mix 4 z premierą w 2021 roku

Oczywiście, nie można wykluczyć, że takie ekrany ze schowanymi pod nimi kamerkami otrzymają oba te modele. Jeśli taka miałoby się stać, to premiery spodziewajmy się w 2021 roku. Producent już potwierdził, że w tym roku rozwiązania nie zobaczymy. Trzeba będzie jeszcze te kilka miesięcy poczekać. Jak i na więcej informacji o nadchodzących telefonach.



Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło