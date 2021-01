Telegram 7.4 wprowadza ciekawą nowość. To czaty WhatsApp, które można importować. Zobaczmy, jak to można zrobić w aplikacji Telegram 7.4.

Telegram 7.4 został udostępniony w tym tygodniu. To ciekawa aktualizacja dla popularnego komunikatora o wielu możliwościach. Pojawia się ciekawa nowość. Dzięki niej można zaimportować czaty WhatsApp. Na iPhone’ach wygląda to tak, że w aplikacji należącej do Facebooka trzeba utworzyć kopię danej konwersacji (z menu więcej) i potem tylko w menu udostępniania wybrać Telegrama.

Wygląda na to, że funkcja przechwytująca czaty WhatsApp nie jest jeszcze w pełni dopracowana. Telegram 7.4.1 już nie zawiera o niej informacji w oficjalnym wykazie zmian. Pewnie cały czas prowadzone są nad nią prace i niedługo będzie to w pełni gotowe. Poniżej inne nowości.

Telegram 7.4 pozwala nie tylko importować czaty WhatsApp

Aktualizacja aplikacji Telegram do wersji 7.4 wprowadza też inne nowości. Narzędzie związane z czatami WhatsApp to tylko jedna z nich. Z oficjalnym wykazem zmian możecie zapoznać się poniżej.

Dostosuj głośność dla poszczególnych uczestników czatu głosowego.

Aktywne czaty głosowe z T woich grup zobaczysz u góry karty Połączenia.

Powitaj nowych użytkowników jednym naciśnięciem sugerowanej naklejki.

Ciesz się ulepszoną obsługą VoiceOver.

Zgłoś fałszywe grupy lub kanały podszywające się pod znane osoby lub organizacje, otwierając ich Profil >> Więcej >> Zgłoś.

