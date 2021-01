Xiaomi Mi 11 Pro to flagowiec, na który cały czas czekamy. Niedawno pojawiły się nowe plotki obejmujące aparat. Teraz dowiadujemy się, że w tym telefonie ma pojawić się bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe. To, które chiński producent prezentował kilka miesięcy temu.

Tak, Xiaomi Mi 11 Pro może wspierać ładowanie bezprzewodowe o mocy aż 80 W. Chińczycy pokazywali nową technologię w październiku. Wtedy chwalono się, że w ten sposób bateria o pojemności 4000 mAh może zostać naładowana w pełni w ciągu zaledwie 19 minut. To naprawdę szybko.

Xiaomi Mi 11 Pro może mieć najszybsze ładowanie bezprzewodowe na rynku

Jeśli Xiaomi Mi 11 Pro otrzyma taką technologię, to będzie wyróżniać się najszybszym ładowaniem tego typu na rynku. W zwykłej wersji flagowca z grudnia jest to ładowanie o mocy 50 W. Poza tym spodziewamy się udoskonalonego aparatu fotograficznego. Ekran ma pozostać bez zmian. Tak więc będzie to ten sam 6,81-calowy panel AMOLED o rozdzielczości QHD+.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło