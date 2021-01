Xiaomi Mi 11 Pro ma dostać inny aparat od tańszego telefonu. Plotki wskazują na sensor Sony IMX782. To oznacza, że Xiaomi Mi 11 Pro dostanie matrycę 50 MP.

Xiaomi Mi 11 Pro pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Czekamy też na wariant Global. Smartfon ma dostać konkretny aparat. Jest jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że główny sensor to nie ISOCELL HMX 108 MP. Chińczycy mogli zdecydować się na inne rozwiązanie. Mówi się, że może to być Sony IMX782.

Sony na razie oficjalnie nie zapowiedziało jeszcze sensora IMX782. Jest jednak bardzo możliwe, że Xiaomi Mi 11 Pro jako pierwszy otrzyma aparat z tym rozwiązaniem. Plotki mówią także o wykorzystaniu go w Huawei P50. Zamiast matrycy 108 MP ma to być 50 MP, co też może sprawić pewien problem.

Aparat Xiaomi Mi 11 Pro z Sony IMX782 może być problemem marketingowym

Sensor Sony IMX782, choć dostanie matrycę z mniejszą rozdzielczością, tak może zaoferować znacznie większe możliwości. To może jednak spowodować pewien problem marketingowy. Część klientów może dziwić się, że Xiaomi Mi 11 Pro ma aparat 50 MP, a tańszy model 108 MP. To właśnie może budzić zdziwienie. W każdym razie premiery spodziewamy się w lutym.

źródło