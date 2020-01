Mi 10 Pro to nowy flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w tym kwartale. To już potwierdzono. Dotychczasowe plotki sugerują, że Xiaomi Mi 10 Pro to smartfon, na który warto czekać. Jego cena powinna być atrakcyjniejsza w porównaniu do wielu flagowców konkurencji. Poza tym otrzyma konkretny aparat.

Xiaomi Mi 10 Pro to wyczekiwany smartfon, co nie powinno dziwić. Lei Jun, CEO chińskiej firmy, potwierdził, że debiut odbędzie się w tym kwartale. Jednak konkretnego terminu firma jeszcze nie podała. Co nie zmienia faktu, że o tym telefonie wiadomo już całkiem sporo. Rzućmy sobie okiem na znane plotki.

Xiaomi Mi 10 Pro ciągle bez daty premiery

Przecieki mówiły, że Xiaomi Mi 10 Pro miałby zadebiutować tego dnia, co seria Galaxy S20. Mowa o 11 lutym. Jednak w rzeczywistości firma tego do tej pory nie potwierdziła. Plakat, który wyciekł do sieci, w rzeczywistości jest nieprawdziwy. Chińczycy starają się dementować pewne plotki, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Na razie wiadomo tylko tyle, że debiut planowany jest na ten kwartał i nic ponadto.

Konkretny aparat fotograficzny z sensorem 108 MP

Dziś już wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro otrzyma aparat z głównym sensorem 108 MP. Plotki mówiły o tym, że tańszy model otrzyma inną kamerę. Jednak ostatnie informacje sugerują, że w obu wersjach będzie to jednak Samsung ISOCELL Bright HMX. Pozostałe sensory, według niepotwierdzonych jeszcze plotek, to 48, 12 i 8 MP. Nie wiadomo jednak, ile w tym prawdy. Przednia kamerka powinna być podwójna i zostanie umieszczona w podwójnym wcięciu. Podobnym do tego, które jest w Redmi K30.

Snapdragon 865 w obu smartfonach

Podobnie rzecz ma się z procesorem Snapdragon 865. Pewne plotki mówiły o tym, że ten układ dostanie Xiaomi Mi 10 Pro, a w tańszym modelu będzie to na przykład Snapdragon 765, ale tak nie będzie. Lei Jun przekazał, że najwydajniejszy SoC trafi do obu telefonów. Spodziewajmy się, że będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM.

Ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

To obecnie trend, co cieszy i coraz więcej producentów smartfonów przykłada do tego wagę. Xiaomi Mi 10 Pro ma dostać panel OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Czy będzie to wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ czy nadal Full HD”+? Tego nie wiemy. Takie Oppo w Find X2 planuje ją zwiększyć. Nie wiadomo jednak, jaka padła decyzja w kwestii tego konkretnego modelu.

Cena Xiaomi Mi 10 Pro nie będzie raczej niska

Sugeruje się, że Xiaomi Mi 10 Pro może kosztować blisko 4 tysiące juanów. Dla porównaniu model 9 Pro 5G trafił na rynek w cenie od 3699 juanów. Jest to więc możliwe. Chińczycy podnoszą ceny swoich telefonów z roku na rok, co obserwujemy od kilku lat. Te jednak nadal można kupić w niższych kwotach względem smartfonów konkurencji.

Bateria w edycji Pro może być mniejsza

Xiaomi Mi 10 Pro może dostać mniejszą baterię od tańszego modelu. Tak, jest to trochę dziwne, ale to sugerują plotki. Ciągle jednak nie będzie to mały akumulator, bo o pojemności około 4500 mAh. Wiemy, że będzie go można ładować z użyciem ładowarki o mocy aż 65 W. To naprawdę dużo. Spodziewajmy się też modułu NFC, modemu 5G Snapdragon X55 czy czytnika linii papilarnych na ekranie. Znane dane techniczne Xiaomi Mi 10 Pro znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

źródło: opracowanie własne