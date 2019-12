Mi 10 Pro – wszystko, co wiemy o nowym flagowcu Xiaomi

Mi 10 Pro to nadchodzący flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. W sieci pojawiają się plotki i z tygodnia na tydzień o tym modelu wiemy coraz więcej. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro to wyczekiwany smartfon, co nie dziwi. Firma ustawiła sobie wysoką poprzeczkę i nie może zawieść.

Mi 10 Pro to smartfon Xiaomi, który został już potwierdzony. Wiemy, że jego premiera ma odbyć się już w przyszłym kwartale. Pewnie w okolicy lutego. Oczekiwania wobec Xiaomi Mi 10 Pro są duże. Zobaczmy więc, co już tak naprawdę wiemy o tym smartfonie. Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

Xiaomi Mi 10 Pro jednym z wielu smartfonów firmy z 5G

Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro będzie jednym z wielu smartfonów Chińczyków na 2020 rok, które dostaną modem 5G. W przygotowaniu jest co najmniej 10 takich modeli i wśród nich mają pojawić się także tańsze smartfony. Również pod marką Redmi. We flagowcach znajdzie się modem Snapdragon X55 od Qualcomma.

Z wydajnym procesorem Snapdragon 865

Xiaomi Mi 10 Pro dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 865, który pewnie będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i będą to już nowe kości LPDDR5. Nowy SoC Qualcomma będzie naprawdę wydajny i wiemy, że chiński gigant chce być jednym z pierwszych producentów na rynku, które dostaną ten układ. Jakiś czas temu Meizu stwierdziło jednak, że będzie szybsze. Jak będzie w rzeczywistości, to pokaże czas.

Duża bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Mi 10 Pro powinien dostać naprawdę dużą baterię. Xiaomi samo podniosło sobie poprzeczkę implementując w modelu Note 10 akumulator o pojemności aż 5260 mAh. Dlatego podobnej spodziewajmy się w nadchodzącym flagowcu. Pojemna bateria będzie konieczna z racji obsługi 5G i ekranu z odświeżaniem 120 Hz. W tańszym modelu ma pojawić się akumulator o pojemności około 4800 mAh. Będzie też obsługiwane bardzo szybkie ładowanie o mocy 66 W. Podobne znajdzie się w modelu Huawei Mate Xs. Potwierdzenie tej informacji można znaleźć na stronie chińskiego urzędu 3C. Oczywiście, nie zabraknie także wsparcia dla bezprzewodowego ładowania.

Ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz

Xiaomi Mi 10 Pro dostanie ekran AMOLED, który ma oferować odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Takich telefonów będzie coraz więcej i nastąpi to po tym, jak coraz więcej producentów zaczęło implementować wyświetlacze 90 Hz. Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie będzie to ekran – z wcięciem, a może bez? Tego nie wiemy. Rozdzielczość też nie jest znana. W tańszym modelu na pewno będzie to Full HD+, ale w droższym być może zostanie zwiększona do QHD+.

Aparat 108 MP

Xiaomi Mi 10 Pro musi dostać konkretny aparat. Wiemy, że głównym sensorem będzie ten z matrycą 108 MP. Poza tym spodziewajmy się jeszcze czterech obiektywów. Mi Note 10 ustawił poprzeczkę bardzo wysoko uzyskując naprawdę wysoki wynik w DxOMark Mobile. Chińczycy muszą więc stworzyć jeszcze lepszą kamerę, którą ustanowią nowe standardy. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Prawdopodobnie pojawi się także nagrywanie wideo w jakości 8K.

Będzie też Xiaomi Mi 10 SE/Lite

Domyślamy się, że pojawi się także tańsza wersja telefonu, czyli Xiaomi Mi 10 SE lub Lite albo coś podobnego. Tutaj jednak nie ma co oczekiwać, że ekran będzie mniejszy od 6 cali. Wynika to z faktu, że klienci chcą coraz większych wyświetlaczy. Kilka miesięcy temu przekazano, że następca Mi 9 SE już tak małego panelu nie otrzyma.

Cena Xiaomi Mi Note 10 Pro będzie atrakcyjna

Domyślamy się, że na tle konkurencyjnych flagowców ze Snapdragonem 865 Xiaomi Mi 10 Pro będzie dostępny w naprawdę przyzwoitej kwocie. Tegoroczny flagowiec debiutował na rynku w cenie od 2999 juanów (ok. 1,63 tys. złotych). W przypadku następcy może być podobnie. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Jednak zbliżająca się premiera powinna wkrótce przynieść nam więcej szczegółów.

