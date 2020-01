Mi 10 Pro to nadchodzący flagowiec Xiaomi i w końcu jest data premiery. Zobaczymy go przed Galaxy S20. Ponadto plakat ujawnia, że aparat fotograficzny jest podobny do modelu Mi Mix Alpha. Jednak Xiaomi Mi 10 Pro otrzyma cztery obiektywy, a nie trzy. Częściowe dane techniczne nowego smartfona są już znane.