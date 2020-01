Xiaomi Mi 10 to konkurent dla Galaxy S11. Samsung i Chińczycy będą rywalizować o portfele klientów i zapewne kluczowe znaczenie odegra tu rynkowa dostępność poszczególnych modeli. Nowe plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi 10 może zadebiutować w sklepach przed Galaxy S11. Dotyczy to jednak chińskiego rynku.

Xiaomi Mi 10 według plotek zostanie pokazany w lutym. Pewne z nich sugerują, że może to nastąpić ciut przed premierą Galaxy S11, który zostanie pokazany 11 lutego. Sama konferencja to jedno, ale w rzeczywistości kluczowe znaczenie odegra rynkowa dostępność obu smartfonów. Będzie to miało duże znaczenie w trakcie rywalizacji o portfele klientów.

Nowe plotki sugerują, że data zapowiedzi Xiaomi Mi 10 ciągle pozostaje tajemnicą. Pojawiają się takie terminy, jak 19 czy 25 lutego. Jednak flagowiec Chińczyków i tak może trafić do sklepów szybciej niż Galaxy S11. Oczywiście, cały czas mamy tu na myśli rynek w Państwie Środka.

Zeszłoroczny flagowiec Xiaomi został pokazany dokładnie 20 lutego. Jednak już sześć dni później rozpoczęła się jego sprzedaż w Chinach. Z Mi 10 może być podobnie. Firma z pewnością będzie chciała ubiec Samsunga, bo ten pewnie modele Galaxy S11 wprowadzi do Państwa Środka nie tak od razu. Możliwe, że dopiero z początkiem marca.

Xiaomi Mi 10 i Samsung Galaxy S11 mogą wyznaczyć nowe trendy w mobilnej fotografii

Wiemy, że zarówno Galaxy S11, jak i Xiaomi Mi 10 mają dostać konkretne aparaty fotograficzne. W obu modelach główny sensor dostanie matrycę 108 MP. Możliwe, że te smartfony wytyczą nowe standardy dla fotografowania telefonami. Z pewnością poprzeczka będzie podniesiona wysoko.

