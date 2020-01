Asystent Google i routines – w Android Auto nie działa to od ponad roku

Asystent Google dostał routines, które działało w Android Auto bez żadnych problemów. W zeszłym roku ujawniono, że funkcja trafi także na telewizory z Android TV. Niestety, w przypadku pierwszej platformy od kilkunastu miesięcy występują problemy. Pomimo tak dużego upływu czasu ciągle nie ma rozwiązania.

Routines dla Android Auto początkowo działało bez problemu. W ten sposób Asystent Google był użyteczniejszy i wykonywał wszystkie zadania prawidłowo. W ten sposób można było w trakcie rutynowych czynności, jak przejazd do pracy czy powrót do domu, wykonywać procedury. Do momentu, aż coś nagle się zepsuło i nastąpiło to jesienią 2018 roku.

Asystent Google zaczął sprawiać problemy z routines w Android Auto w październiku 2018 roku

Pierwsze raporty o błędach związanych z routines w Android Auto zaczęły pojawiać się właśnie w październiku. Dotyczy to zarówno telefonów, jak i systemów montowanych w samochodach. Użytkownicy zaczęli dostrzegać komunikaty o treści „Procedury nie są obecnie obsługiwane na tym urządzeniu”. Niestety, nic z tym nie można zrobić.

Nie istnieje znane rozwiązanie problemu. Asystent Google w połączeniu z Android Auto ogólnie wydaje się być ograniczony, gdzie w rzeczywistości tak nie powinno być. Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się naprawienia tego błędu. Trwa on już dosyć długo.

