Mi 10 Pro to nadchodzący flagowiec Xiaomi, którego premiera jest blisko. Smartfon pojawił się na stronie TENAA. Tam na razie nie ma zdjęć czy danych technicznych. Jednak Xiaomi Mi 10 Pro jest już certyfikowany. To przybliża go do rynkowego debiutu. Telefon pojawił się w bazie chińskiego urzędu pod nazwą M2001J2E.