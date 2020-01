Mi 10 Pro to flagowiec Xiaomi, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się niedawno zdjęcia, które miały prezentować opakowanie. Jeden z dyrektorów firmy postanowił rozwiać plotki. Przekazał, że Xiaomi Mi 10 Pro z tego przecieku nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Firma zachęca do poczekania do premiery.