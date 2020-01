One UI 2.0 i Android 10 będą dostępne także dla użytkowników modeli Samsung Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus. Pytanie tylko: kiedy dokładnie? Możliwe, że dojdzie do małego opóźnienia i aktualizacja pojawi się później. Rąbka tajemnicy uchyla niemiecki oddział firmy. Udostępnił on w Samsung Members uaktualniony terminarz.

Samsung Galaxy S9 Plus i S9 również dostaną aktualizację do systemu Android 10 wraz z One UI 2.0. Do tej pory trafiła ona na modele S10, Note 9 i Note 10. Właściciele flagowców z pierwszej połowy 2018 roku ciągle czekają. Obecnie oprogramowanie na te konkretne smartfony dostępne jest jedynie w poglądowej wersji beta.

Dziś nawet jedna użytkowniczka modelu Samsung Galaxy S9 Plus zapytała nas, co z aktualizacją do systemu Android 10 wraz z nakładką One UI 2.0 dla tego konkretnego telefonu. Wcześniej udostępniony terminarz zakładał dostępność do lutego tego roku. Jednak niemiecki oddział firmy udostępnił nowy, gdzie wprowadzono zmiany. Widzicie je poniżej.

Samsung Galaxy S9 (Plus) może dostać system Android 10 z One UI 2.0 w marcu

Niemiecki oddział opublikował poprzez Samsung Members nowy terminarz i tu pojawia się informacja, że aktualizacja do systemu Android 10 dla modeli Galaxy S9 miałaby pojawić się dopiero w marcu. Oczywiście, jest to najpóźniejszy termin i jest możliwe, że oprogramowanie uda się zwolnić na pierwszych rynkach jeszcze w lutym. Nie wiadomo, co stanęło na przeszkodzie do wydania uaktualnienia we wcześniej założonym terminie. Jeśli jednak znaleziono jakieś błędy, to firma na pewno powinna je wyeliminować.

