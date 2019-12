One UI 2.0 i Android 10 dostępne dla Galaxy Note 10 w Polsce

One UI 2.0 z systemem Android 10 w końcu dostępne jest dla modeli Samsung Galaxy Note 10 w Polsce. Aktualizacja już pojawia się na egzemplarzach z polskiej dystrybucji. Samsung Galaxy Note 10 drogą OTA dostaje uaktualnienie, które waży niecałe 2 GB. To firmware z One UI 2.0, który ma grudniowe poprawki bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy Note 10, po modelach S10, to kolejny smartfon, który w Polsce dostaje One UI 2.0 z systemem Android 10. Nastąpiło to po kilku dniach, gdy aktualizacja zaczęła pojawiać się na pierwszych rynkach. Oprogramowanie jest już udostępniane drogą OTA i nie tylko dla osób będących beta testerami, a wszystkich egzemplarzy z wolnej dystrybucji.

Oczywiście, jeśli wasz Samsung Galaxy Note 10 pochodzi z rynku operatorskiego, to Android 10 z One UI 2.0 może jeszcze u was nie być dostępny. Tutaj wszystko w rękach telekoma, od którego nabyliście sprzęt. Aktualizacja dystrybuowana jest drogą OTA. Zawiera aktualne, grudniowe poprawki bezpieczeństwa.

Android 10 z One UI 2.0 dla Galaxy Note 10 waży niecałe 2 GB

Aktualizacja do One UI 2.0 z systemem Android 10 dla modeli Samsung Galaxy Note 10 waży mniej niż 2 GB. Na urządzeniach testerów jej rozmiar tylko nieco przekraczał 100 MB. To jednak wynikało z faktu, że oni już wcześniej mieli zainstalowane nowe oprogramowanie. Po prostu, na koniec dostali finalne poprawki.

Samsung Polska jakiś czas temu poprzez Members ujawnił już, które telefony z polskiej dystrybucji dostaną One UI 2.0 i kiedy to powinno mniej więcej nastąpić. Niestety, na liście zabrakło modeli S8 z 2017 roku. Ich właściciele Androida 10 nie otrzymają. Trzeba się z tym pogodzić.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter