One UI 2.0 i system Android 10 są już dostępne dla modelu Samsung Galaxy Note 9 w Polsce. Nastąpiło to niedługo po tym, jak aktualizacja zaczęła pojawiać się na pierwszych rynkach. Uaktualnienie do Androida 10 z One UI 2.0 jest dystrybuowane drogą OTA. Na własnych egzemplarzach powinniście udać się do ustawień.