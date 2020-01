Google Pixel 4a 5G również jest w przygotowaniu. Zobaczymy go wraz z modelem, który niedawno mogliśmy obejrzeć na renderach Onleaks. W repozytoriach AOSP znajdują się informacje o trzech nowych smartfonach. Ukrywają się one pod nazwami kodowymi sunfish, redfin i bramble. To nazwy ryb, które firma używała także dla kryptonimów telefonów w przeszłości.

Google Pixel 4a 5G ma dostać procesor Snapdragon 765

Z informacji, które można znaleźć w AOSP wynika, że Google Pixel 4a 5G to redfin. Wiemy, że telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i ma platformę sm7250. Jak dobrze wiemy, to procesor Qualcomm Snapdragon 765, który trafił do Oppo Reno 3 Pro czy Xiaomi Redmi K30 w wersjach z modemami zapewniającymi łączność z sieciami nowej generacji. Jest on zintegrowany z układem. To Snapdragon X52. Poza tym produkcją zajmie się FIH Mobile należące do Foxconnu.

Google Pixel 4a bez modemu 5G też jest w drodze. Model zapewniający łączność z sieciami 4G to sunfish. Ten smartfon ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 730. Pozostaje nam jeszcze tajemniczy bramble, ale o tym konkretnym telefonie wiadomo bardzo niewiele. Testowane są wersje zarówno z Androidem 10, jak i 11. Kto wie, a może to Pixel 5?

źródło: XDA-Developers