Galaxy S9 i Galaxy A80 to kolejne smartfony w kolejce po uaktualnienie do One UI 2.0 z systemem Android 10. Aktualizacja dla tych modeli musi być blisko. Samsung już certyfikuje oba telefony z oprogramowaniem oparty na Androidzie 10. One UI 2.0 dla S9 i A80 pewnie zostanie udostępnione jeszcze w tym miesiącu.

One UI 2.0 z systemem Android 10 udostępniono ostatnio dla Note’a 9. Wcześniej aktualizacja pojawiła się na modelach S10 i Note 10. Teraz dowiadujemy się, że Samsung już certyfikuje telefony Galaxy S9 i Galaxy A80 z nowym oprogramowaniem. To oznacza, że aktualizacja do nowej platformy Google jest już blisko.

Samsung Galaxy S9 to smartfon, który został dopuszczony do programu pilotażowego One UI 2.0. To oznacza, że część właścicieli tego modelu na wybranych rynkach testuje wersję beta. 2 stycznia smartfon otrzymał z oprogramowaniem opartym na systemie Android 10 certyfikat od Wi-Fi Alliance. To samo dotyczy modelu Galaxy A80, który dostał go tego samego dnia.

Android 10 z One UI 2.0 dla Galaxy S9 i Galaxy A80 pewnie w styczniu

Domyślamy się, że oba smartfony otrzymają uaktualnienie do systemu Android 10 z nakładką One UI 2.0 jeszcze w tym miesiącu. Najpierw pewnie aktualizacja pojawi się dla Samsunga Galaxy S9. Jednak niedługo po tym oprogramowanie zostanie udostępnione także użytkownikom modelu A80. To kwestia najbliższych tygodni, a kto wie, czy nawet nie dni. Oczywiście, uaktualnienie będzie udostępniane falami i dostępność będzie uzależniona od rynku. Poza tym telefony pochodzące z operatorskiej dystrybucji zapewne aktualizację dostaną później.

źródło: Sammobile