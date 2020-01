Xiaomi Mi 10 Pro 5G to flagowy smartfon, który mamy rzekomo zobaczyć 11 lutego. Ostatnio mogliśmy obejrzeć go na zdjęciach. Teraz mamy okazję zobaczyć render prasowy, który pokrywa się z tym, co ujrzeliśmy na fotkach, bo nie zawsze tak było. Czyżby była to grafika pochodząca z oficjalnych materiałów producenta? Nic nie można wykluczyć.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Z przodu widzimy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wygląda na to, że Chińczycy nie omieszkali pominąć też tego designu we własnych smartfonach. Niżej, już dla porównania, możecie zobaczyć jedno ze zdjęć i sobie wszystko porównać. Smartfon jest też już certyfikowany przez TENAA.

Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Pro 5G ma kosztować pomiędzy 3,5 a 4 tys. juanów. Będzie to więc wyższa kwota względem zeszłorocznego flagowca. Co jednak nie powinno dziwić, bo Chińczycy podnoszą ceny z roku na rok. Pełna specyfikacja jeszcze nie wyciekła. Jednak znane już dane techniczne Xiaomi Mi 10 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Zobacz ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 Pro – dane techniczne

~6,5-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 48 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooh 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 11

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: ITHome