Xiaomi Mi 10 Explorer Edition nie istnieje. Ten przeciek to nieprawda

Xiaomi Mi 10 Explorer Edition pojawił się w przecieku i byłby to już trzeci smartfon z nadchodzącej serii flagowców, które są obecnie w ogniu przecieków. Część z nich to jednak nieprawda. Niestety, okazuje się, że opublikowany niedawno render też nie jest prawdziwy. Po prostu jest to zwykła przeróbka w Photoshopie lub podobnym programie. Zobaczmy więc, co dokładnie się tu stało.

Domniemany render Xiaomi Mi 10 Explorer Edition widzicie poniżej. Jeszcze dalej macie jeden z materiałów prasowych tej edycji smartfona z 2019 roku. Są łudząco podobne, prawda? Ktoś wziął na warsztat ten drugi render. Następnie zmodyfikował ekran i sekcję z aparatem, co słusznie zauważył Ivan.

Xiaomi Mi 10 Explorer Edition może powstać

Co prawda, powyższy „Xiaomi Mi 10 Explorer Edition” nie jest prawdziwy. Nie zmienia to jednak faktu, że firma być może zdecyduje się na taką specjalną wersję smartfona. Nic nie można wykluczyć. Planów Chińczyków w tej kwestii po prostu nie znamy. Jednak ostatnie dwa flagowce były dostępne w takich specjalnych edycjach. Możliwe, że pomysł będzie kontynuowany, ale o tym przekonamy się dopiero z czasem.

Xiaomi Mi 10 według ostatnich plotek w każdej wersji otrzyma aparat 108 MP. W ten sposób firma może mieć przewagę nad Samsungiem, który taki sensor umieści tylko w najdroższym Galaxy S20 Ultra. Premiera tych wszystkich telefonów jest już naprawdę blisko. Wszystko wyjaśni się w lutym.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: IXBT