Windows 10 2004 to majowa aktualizacja o nazwie May 2020 Update. Wiemy, że premiera odbędzie się w tym miesiącu, ale doszło do opóźnień. Microsoft nie podał dokładnej daty premiery, ale mógł to zrobić właśnie Intel, który ostatnio udostępnił zgodne sterowniki. Informacji doszukano się na stronie firmy.

Intel na własnej stronie podał, że Windows 10 2004 będzie udostępniany w dniach pomiędzy 26-28 maja. Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami, które niedawno uzyskał serwis ZDNet. Tam również wspominano, że datą premiery jest 28 maja. Coś więc musi być na rzeczy. Debiut majowej aktualizacji jest już nieodległy.

Windows 10 2004 to duża aktualizacja funkcyjna

Wiemy, że Windows 10 2004 będzie dużym uaktualnieniem okienek. Wniesie znacznie więcej nowości w porównaniu do wersji z numerkiem 1909, którą określano mianem Service Packa dla dziesiątki. Nowe opcje obejmą różne obszary oprogramowania. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że aktualizacja będzie udostępniana etapami. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać.

