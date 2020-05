YouTube na Androida i iOS dostaje większe miniaturki filmów

YouTube co jakiś czas jest zmieniany i nie inaczej jest tym razem. Aplikacja w wersji na urządzenia z systemami Android oraz iOS wprowadza nowy podgląd kart z wideo. Google zdecydowało się tu wprowadzić pewne modyfikacje, które wcześniej były testowane z wybranymi użytkownikami. Wśród nich są większe miniaturki filmów.

Strony z wideo mają teraz większe miniaturki filmów, ale na tym nie koniec. YouTube szukał takich rozwiązan, które pozwolą na zwiększenie zaangażowania widzów, a to można zrobić poprzez komentarze. Wcześniej trzeba było się do nich przewijać, ale po zmianach zostały one umieszczone wyżej. Zaraz pod paskiem kanału. Domyślnie wyświetlany jest jeden element (ten najlepszy), ale jego dotknięcie spowoduje pojawienie się wszystkich.

YouTube prowadził wcześniej testy tego rozwiązania. Te pokazały, że użytkownicy w nowym widoku rzeczywiście częściej umieszczali pod filmami komentarze. Dlatego zdecydowano się na drożenie tego widoku na stałe. Zmiany są już wprowadzane.

YouTube na iOS i Androida ze zmianami jeszcze nie u wszystkich

Google zapowiedziało te zmiany już około dwa tygodnie temu. Teraz są one wdrażane w aplikacji YouTube. Zarówno na iOS, jak i Androida. Nie są jednak jeszcze widoczne u wszystkich, co jednak powinno ulec zmianie w ciągu kilku najbliższych dni, bo pełny rollout pewnie nie potrwa dłużej.

źródło