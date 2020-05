Windows 10 2004, czyli aktualizacja May 2020 Update, jest już blisko. Microsoft przekazał, że uaktualnienie zostanie udostępnione w maju, ale konkretna data premiery nie została ujawniona. Sądzono, że nastąpi to w trakcie Patch Tuesday. Wygląda jednak na to, że na dostępność Windows 10 2004 poczekamy.

Windows 10 2004 to duża aktualizacja dla okienek, która zostanie udostępniona pod nazwą May 2020 Update. Microsoft już potwierdził, że nastąpi to w maju i w zasadzie oczekiwaliśmy, że data premiery to najbliższy Patch Tuesday, czyli 12 maja. Wygląda jednak na to, że będzie inaczej. Na dostępność poczekamy trochę dłużej, bo po drodze pojawiły się pewne komplikacje.

Microsoft oryginalnie planował udostępnić finalne wydanie Windows 10 2004 w ręce partnerów OEM pod koniec zeszłego miesiąca. Raporty mówią o 28 kwietnia. Tak się jednak nie stało, bo w systemie została znaleziona poważna luka związana z zabezpieczeniami. Najpierw trzeba było ją usunąć. Dopiero potem oprogramowanie będzie mogło zostać udostępnione dla wszystkich i to wpłynęło na zmiany w harmonogramie.



Jest potencjalna data premiery Windows 10 2004

Najnowsze informacje mówią o tym, że Windows 10 2004 trafi w ręce partnerów OEM w dniu 5 maja. Deweloperzy aplikacji mają otrzymać dostęp tydzień później. Natomiast datą premiery dla wszystkich użytkowników ma być 28 maja. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i poczekać.

Windows 10 2004 to duża aktualizacja okienek, która wprowadzi mnóstwo nowości i udoskonaleń. Będzie ich znacznie więcej w porównaniu do edycji 1909. Na dostępność trzeba będzie jednak poczekać ciut dłużej. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

