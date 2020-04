Windows 10 2020 May Update to najprawdopodobniej następna duża aktualizacja dla okienek. Do tej pory znaliśmy ją pod nazwą Windows 10 2004, ale oczywiście musi ona otrzymać jeszcze inne nazewnictwo poza numerem wersji. Premiera May 2020 Update dla wszystkich użytkowników powinna odbyć się w tym kwartale.

Windows 10 May 2020 Update to prawdopodobna nazwa dla dużego uaktualnienia, które przygotowuje Microsoft. Rąbka tajemnicy uchyla ostatnia kompilacja poglądowa oprogramowania, którą udostępniono członkom niejawnego programu beta testów okienek. W tym wydaniu Windows 10 2004 doszukano się ciekawej informacji. Sam numer potwierdzono wcześniej.

Kompilacja skrywa nazwę Mangan. Jak dobrze wiemy, jest to pierwiastek z liczbą atomową 25. 2 oraz 5 i wygląda na to, że chodzi o maj tego roku. Daje nam to nasze Windows 10 May 2020 Update. Będzie to bardzo duża aktualizacja funkcyjna, która wprowadzi naprawdę wiele nowości. Znacznie więcej w porównaniu do wydania z numerkiem 1909.

Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update z premierą w maju

Domyślamy się, że aktualizacja Windows 10 May 2020 Update zostanie udostępniona już w przyszłym miesiącu. Dokładna data wydania nie jest jeszcze znana. Teoretycznie możemy brać pod uwagę majowy Patch Tuesday. Wypada on w dniu 12 maja. Na razie jednak to nic pewnego. Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na informacje.

Teoretycznie sama nazwa wydaje się być jednak niemal pewna. Wszak w zeszłym roku również pojawiła się aktualizacja May 2019 Update. Tak więc Microsoft może po prostu trzymać się tego schematu. Tym bardziej, że prace nad uaktualnieniem z numerem 2004 trwają już naprawdę długo.

źródło: Twitter