Samsung Galaxy S21 (lub Galaxy S30) to kolejny flagowiec Koreańczyków z serii S, nad którym prace już przebiegają. Do premiery pozostało jeszcze mnóstwo czasu, ale prawda jest taka, że sprzęt jest już opracowywany. Pojawiły się nowe plotki. Tym razem związane z chęcią umieszczenia kamery do selfie pod ekranem.

Tego typu rozwiązania testują już różne firmy, ale do tej pory jakość zdjęć robionych takimi kamerami pozostawiała sporo do życzenia. Oczywiście, w końcu zostanie to dopracowane na tyle, aby nadawało się do implementacji w smartfonach. Plotki mówią o tym, że Samsung obecnie rozważa implementację takiego aparatu w modelu Galaxy S21. Na razie oceniana jest wykonalność wdrożenia takiej kamery.

Samsung Galaxy S21 to pewnie Galaxy S30

Źródło tego nie doprecyzowało, ale zapewne wspomniany model S21 na rynek trafi pod nazwą Galaxy S30. Samsung raczej będzie się trzymać już tego schematu w przypadku nazywania własnych telefonów, co warto mieć na uwadze. Więcej szczegółów nie przekazano. Nowych modeli z serii S nie spodziewajmy się wcześniej niż w lutym 2021 roku. Tak więc upłynie jeszcze sporo czasu, zanim je zobaczymy. Ponadto do tego momentu telefony będą obiektami jeszcze mnóstwa przecieków.

źródło: Twitter