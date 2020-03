Windows 10 2004 to nadchodząca aktualizacja okienek, która wprowadzi wiele nowych funkcji. Tymczasem dowiadujemy się, że pojawią się nowe funkcje opcjonalne. To oznacza, że Windows 10 2004 pozwoli je wyłączyć. Wśród nich będzie Paint, Notatnik czy Wordpad. Na tym jednak nie koniec. Takich funkcji będzie łącznie siedem.

Windows 10 2004 został potwierdzony już wcześniej. Niedawno Microsoft udostępnił pierwsze obrazy ISO z tą edycją. Teraz dowiadujemy się, że pojawią się nowe funkcje opcjonalne. Są to takie, które z poziomu systemu można zablokować i wyłączyć. Ich listę widzicie poniżej.

Nowe funkcje opcjonalne w Windows 10 2004

Aplikacja Paint

Aplikacja Notatnik

Aplikacja WordPad

PowerShell (ISE) – Windows PowerShell Integrated Scripting Environment

Konsola zarządzania drukowaniem

Rejestrator kroków Windows 7

Skanowanie i faksowanie Windows

Te funkcje opcjonalne dołączą więc do długiej listy innych, które znajdą się w systemie Windows 10 2004. Microsoft cały czas milczy w kwestii dostępności tej wersji okienek. Wiemy, że premiera odbędzie się dopiero w przyszłym kwartale. Na dostępność w marcu nie ma co liczyć. Kto wie, a może już w kwietniu? To wyjaśni się z czasem. Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na więcej informacji o tegorocznej, wiosennej aktualizacji.

