BlueStacks 5 to nowy emulator platformy Google. Nowa odsłona wprowadzi ciekawe ulepszenia. Jednak BlueStacks 5 nadal bazuje na systemie Android 7.0 Nougat.

BlueStacks 5 to emulator zielonego robota na komputery, który debiutuje po kilku latach od wydania z numerkiem 4. Ten ostatni został udostępniony w 2018 roku. Trochę czasu więc już upłynęło. I choć nowe oprogramowanie wprowadza pewne usprawnienia, tak nadal bazuje przestarzałym systemie Android 7.0 Nougat. To się nie zmieniło.

Firma chwali się, że BlueStacks 5 wprowadza usprawnienia obejmujące instalację i czas uruchamiania. Oba procesy odbywają się znacznie szybciej w porównaniu do poprzedniej odsłony oprogramowania. Następnie mamy udoskonalenia pod kątem gier. To w głównej mierze w tym celu powstał ten emulator Androida. Po to, aby można było grać w tytuły pisane na smartfony.

BlueStacks 5 to emulator ciągle bazujący na systemie Android 7.0 Nougat

Szkoda tylko, że producent nie postanowił zmienić bazy oprogramowania. Nowy emulator nadal opiera się na systemie Android Nougat. Dokładnie jest to wydanie z numerkiem 7.1.2, które pochodzi z kwietnia 2017 roku. Cztery lata w świecie mobilnego software’u to całkiem sporo. BlueStacks 5 ma być dostępy 21 lutego.

