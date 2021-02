NewPipe to ciekawy klient YouTube’a na Androida dostępny na zasadach open source. Jest duża aktualizacja aplikacji. Zobaczmy, co wprowadza NewPipe 0.20.10.

NewPipe to aplikacja dostępna na zasadach open source. To alternatywny klient YouTube’a, któremu z pewnością warto dać szansę. Oprogramowanie doczekało się aktualizacji do wydania z numerkiem 0.20.10, które wprowadza ciekawe nowości. Rzućmy sobie na nie okiem.

NewPipe 0.10.20 dodaje wsparcie dla rozdziałów z filmów z YouTube’a. W ten sposób można wybrać interesujący nas fragment. Następnie mamy dodatkowy panel sterowania i zakładki do fragmentu szczegółów wideo. W przypadku PeerTube dodano wyszukiwanie w sepii. Nie zabrakło także usprawnień dla istniejących funkcji czy poprawek znalezionych w oprogramowaniu błędów.

NewPipe to bardzo ciekawy klient open source dla platformy YouTube

Jeśli szukacie zamiennika dla oryginalnej aplikacji YouTube na Androida, to NewPipe jest tym programem, któremu warto dać szansę. Ten klient open source pozwala oglądać filmy bez przerw z reklamami. Jest też funkcja pobierania filmów do obejrzenia w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem. Aktualne wydanie aplikacji z numerkiem 0.20.10 pobierzecie pod tym adresem.

źródło