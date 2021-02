Oppo Find X3 Pro coraz bliżej. Smartfon ma kolejna zgodę

Oppo Find X3 Pro to flagowiec, który jest blisko. Smartfon ma kolejną zgodę na debiut. Tym razem od IMDA. Zobaczmy, co wiemy o modelu Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Jego premiera jest coraz bliżej. Zwiastują ją różne certyfikaty, które otrzymuje urządzenie. Wśród nich jest zgoda od IMDA, gdzie certyfikowano sprzęt o nazwie kodowej CPH2173. Wiemy, że jest to globalny wariant Oppo Find X3 Pro, bo ten dla Chin to PEEM00.

Premiera Oppo Find X3 Pro ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Smartfon zadebiutuje w marcu i wiemy, że ma być też dostępny w Europie. Jego częściowa specyfikacja techniczna wyciekła już wcześniej. O tym smartfonie wiadomo już całkiem sporo.

Oppo Find X3 Pro ma 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ i procesor Snapdragon 888. Z tyłu znajdziemy ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Wiemy, że producent wykorzystał tu dwa sensory 50 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W. Znana specyfikacja techniczna, choć jeszcze niekompletna, widoczna jest poniżej.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z ColorOS 11

