Find X3 pro to nowy flagowiec Oppo. W sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, co zaoferuje Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera ma odbyć się w marcu. Tymczasem do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu. Sprzęt zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co ma zaoferować Oppo Find X3 Pro.

Flagowiec Oppo Find X3 Pro 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości QHD+ z adaptacyjnym odświeżaniem w zakresie od 10 do 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką producenta.

Oppo Find X3 Pro ma dostać także aparat fotograficzny z dwoma nowymi sensorami Sony 50 MP. Ponadto znajdziemy tu dwie dodatkowe kamery z matrycami 13 i 3 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Znana specyfikacja techniczna smartfona, która jest prawie kompletna, widoczna jest poniżej.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z ColorOS 11

