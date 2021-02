iPhone 13 Mini nie powstanie? W sieci nie od dziś pojawiają się informacje o tym, że model 12 Mini nie sprzedaje się najlepiej. Co jednak nie zmienia planów Apple związanych z wprowadzeniem w 2021 roku następcy i zobaczymy także tańsze telefony wraz z modelami Pro. Te jak najbardziej powstaną. Takie informacje przekazał Jon Prosser, który niedawno wspominał o AirTags i nowych iPadach Pro.

Apple ma w planach wprowadzenie w tym roku smartfona iPhone 13 Mini i zwolennicy kompaktowych modeli nie mają czego się obawiać. Plotki mówią, że pojawi się dodatkowy sensor w aparacie i tym ma być LiDAR dodany w dwunastkach Pro. To i nowy procesor A15 Bionic będą najważniejszymi zmianami względem telefonu z 2020 roku. Pewnie pojawią się także inne pomniejsze udoskonalenia.

Apple wie, jak zwiększyć sprzedaż modelu iPhone 13 Mini

Dowiadujemy się też, że Apple planuje zwiększyć sprzedaż smartfona iPhone 13 Mini, ale to nie wszystkim się spodoba. Firma zrobi to poprzez niewprowadzanie do oferty nowego modelu SE. Jego premiera ma zostać rzekomo przeniesiona na 2022 rok. Właśnie po to, aby nie odciągał uwagi od droższego Mini.

