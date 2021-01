Oppo Find X3 Pro to nadchodzący flagowiec marki. W sieci pojawiły się rendery. Pokazują one ciekawy aparat. Wiemy też, kiedy zadebiutuje Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro to smartfon, który pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Nowy flagowiec Chińczyków zadebiutuje jeszcze w tym kwartale. Mamy okazję zobaczyć rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam bardzo ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny Oppo Find X3 Pro. Rzućmy sobie na to okiem.

Oppo Find X3 Pro ma aparat fotograficzny mający cztery obiektywy. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z kamerą iPhone’ów 12 Pro. Jednak przyglądając się dokładniej widać różnice. Znajdziemy tu dwa nowe sensory Sony z matrycami 50 MP. Pojawi się też unikalny, 25-krotny zoom.

Ponadto Oppo Find X3 Pro otrzyma ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości QHD+. Wiemy, że będzie on w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Częściowa specyfikacja telefonu wyciekła do sieci już wcześniej. Znane dane techniczne smartfona, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej. Premiera odbędzie się w marcu, co producent już potwierdził.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z ColorOS 11

źródło (2)