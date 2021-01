Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Global to dwa smartfony, których premiera odbędzie się w tym kwartale. W drodze jest też model Pro. Urządzenia są już certyfikowane. To przybliża je do debiutu. Wygląda na to, że oba modele zobaczymy w tym samym terminie. Na razie jednak konkretna data nie jest znana.

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi 11 Lite otrzyma procesor Snapdragon 732G oraz 6 GB pamięci RAM. Do wyboru mają być dwa warianty pojemnościowe. Spodziewajmy się też baterii o pojemności 4150 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Warto też wspomnieć o potrójnym aparacie fotograficznym z głównym sensorem 64 MP.

Xiaomi Mi 11 Global to z kolei międzynarodowa wersja flagowca z Chin, który debiutował pod koniec grudnia. Wiemy, że w Europie nie ma pojawić się model z 12 GB RAM. Do wyboru będziemy mieć tylko wersje z 8 GB pamięci. Znana specyfikacja techniczna obu smartfonów Xiaomi Mi 11 widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Global – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

Xiaomi Mi 11 Lite – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G

6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4150 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

