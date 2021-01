Galaxy S21 Ultra to flagowiec marki Samsung, który był obiektem mnóstwa przecieków. Premiera już w czwartek, a więc pora podsumować znane plotki. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Zobaczmy więc, co już wiadomo na temat Samsunga Galaxy S21 Ultra.

Z Exynosem 2100 lub Snapdragonem 888

Galaxy S21 Ultra będzie dostępny na rynku z procesorami Exynos 2100 lub Snapdragon 888. W zależności od regionu dystrybucji. W Polsce będzie to pierwszy z układów SoC. Skupmy się więc na tym chipie. Samsung postawił na połączenie rdzeni Cortex-X1, trzech Cortex-A78 i czterech Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU ARM Mali-G78. Procesor wykonany jest w 5-nm litografii. Układ będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Jednak w topowej konfiguracji będzie to 16 GB RAM i dotyczy to wariantu z 512 GB miejsca na dane.

6,8-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

Samsung Galaxy S21 Ultra dostanie ekran AMOLED typu Infinity-O, a więc z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To 6,8-calowy wyświetlacz QHD+ i mający odświeżać obraz w 120 Hz. Tym razem powinno to być możliwe w pełnej rozdzielczości, a nie tylko Full HD+. Będzie to dynamiczne odświeżanie, które będzie zmienne.

Rysik S Pen, ale nie w zestawie

Wiemy, że Samsung Galaxy S21 Ultra będzie pierwszym smartfonem z tej serii, który pozwoli na pracę z użyciem piórka S Pen. Będzie to odświeżone piórko, które wygląda inaczej od tego z Note’ów. W zestawie go nie znajdziemy i trzeba będzie je kupić osobno. Ponadto producent wprowadzi do oferty specjalne etui, gdzie będzie można włożyć rysik.

Konkretny aparat fotograficzny 108 MP

Galaxy S21 Ultra otrzyma poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z sensorem 12 MP i Dual-PD. Całość uzupełnią dwa teleobiektywy z matrycami 10 MP, które będą odpowiadać za duże możliwości z zakresu zoomu. Dodatkowym elementem będzie laserowy autofocus. Przednia kamerka otrzyma sensor 40 MP.

Cena Galaxy S21 Ultra nie będzie niska

Wiemy, że cena Galaxy S21 Ultra wyniesie 1349 euro za wariant mający 128 GB miejsca. To daje nam około 6100 złotych, a więc możliwe, że w Polsce będzie to mimo wszystko 5999 złotych. Model mający 512 GB pamięci ma kosztować 1529 euro, czyli około 6900 złotych. Pamiętajmy, że w ramach przedsprzedaży będą dorzucane słuchawki bezprzewodowe Buds Pro. Ich wartość to około 200 euro. Będzie też lokalizator SmartTag.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung Galaxy S21 Ultra otrzyma dużą baterię. Wiemy, że będzie to akumulator o pojemności 5000 mAh. Ładowarki w zestawie nie znajdziemy. Słuchawek zresztą też. Na razie nie ma pewności, jak szybkie ładowanie będzie wspierać nowy flagowiec. Na pewno co najmniej o mocy 45 W. Pewne plotki mówią jednak, że zostanie ona zwiększona do 65 W. To jednak będzie oznaczało kolejny wydatek w postaci nowej ładowarki.

Tylko dwa kolory obudowy

Galaxy S21 Ultra będzie można zakupić tylko w dwóch kolorach obudowy. Będą to srebrny i czarny odcień. Więcej opcji początkowo nie będzie. W przypadku tańszych modeli będzie można wybierać wśród czterech wariantów kolorystycznych. Na koniec warto wspomnieć o Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6 i czytniku kart microSD. Ostatni element otrzyma tylko ten smartfon. Znana specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

Android 11 One UI 3.1

źródło: opracowanie własne