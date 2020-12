Oppo Find X3 Pro to flagowiec Chińczyków, który zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale. Jakiś czas temu do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Teraz pojawiły się nowe plotki, które obejmują aparat. Firma nawiązała współpracę z Sony, co może zaowocować pojawieniem się IMX789. To nowy, niezapowiedziany jeszcze sensor.

Plotki na temat Sony IMX789 pojawiły się na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. Przekazał je sprawdzony w przeszłości leaker. Aparat Oppo Find X3 Pro może być pierwszym na rynku, który otrzyma ten sensor. Nie wiadomo, co ma jednak zaoferować. Te szczegóły nie zostały podane.

Oppo Find X3 Pro może dostać sensor Sony IMX789 przez czas na wyłączność

Współpraca pomiędzy firmami pewnie zaowocuje w ten sposób, że Oppo Find X3 Pro będzie przez jakiś czas jedynym smartfonem na rynku z Sony IMX789. Potem sensor ten pewnie trafi także do innych smartfonów. Na razie za nami premiera modelu Reno 5 Pro Plus. Tutaj umieszczono aparat z IMX766 widocznym powyżej.

źródło