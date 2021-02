Aplikacja Google to jeden z tych programów dla smartfonów, z którego korzystamy każdego dnia. Jest on cały czas rozwijany i w drodze są kolejne dwie nowości. Pierwszą jest tłumacz umieszczony w przeglądarce. Drugą funkcja „czytaj głośno”. Zobaczmy, czego możemy się spodziewać.

Aplikacja Google na Androida niedawno trochę się zmieniła. Pojawiła się spersonalizowana przeglądarka wyświetlająca wyniki. To właśnie tu dodano dwa nowe skróty. To wspomniane czytaj głośno i tłumacz. Znajdują się one w menu, które można wyświetlić po dotknięciu przycisku z trzema kropkami. Pierwsza opcja daje dostęp do Asystenta, który następnie przeczyta tekst. Druga odpowiada za tłumaczenie. Pod kątem funkcjonalności jest to bardzo zbliżone do tego, co znamy z Chrome’a.

Aplikacja Google z funkcjami tłumacz i czytaj głośno u nielicznych

Wspomniane nowości nie zostały jeszcze wdrożone w stabilnym kanale oprogramowania. Obecnie trwają ich testy. Funkcje pojawiają się w becie aplikacji Google z numerkiem 12.4. Jednak nie u wszystkich, a więc pewnie dostęp włączany jest po stronie serwerów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło