Galaxy A72 4G to nowy średniak marki Samsung. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie okiem na model Samsung Galaxy A72 4G.

Samsung Galaxy 72 4G to tańszy z dwóch średniaków z tej serii, które były już obiektem przecieków. Będzie też model z modemem 5G. Do sieci wyciekły rendery prasowe smartfona oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co ma zaoferować Samsung Galaxy A72 4G.

Wiemy, że Samsung Galaxy 72 4G ma 6,7-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. To panel AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Znajdziemy tu też obiektyw szerokokątny z matrycą 12 MP, kamerkę do zdjęć makro 2 MP oraz teleobiektyw z sensorem 8 MP.

Samsung Galaxy A72 4G ma też przedni aparat z sensorem 32 MP. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 720G wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A72 4G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3

